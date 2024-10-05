أحمد موسى مشيدا بمشروع رأس الحكمة: يحقق طفرة في الفنادق والشاليهات واليخوت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حمل العديد من الرسائل للداخل والخارج بشأن الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « يُعتبر مشروع تطوير رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، حيث يساهم في تحقيق العديد من العوائد، وفي مقدمتها جذب الاستثمارات، توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية في منطقة الساحل الشمالي».

وأوضح أحمد موسى، أن إجمالي الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة تصل إلى 110 مليارات دولار، كما أنه سوف يحتضن نحو 2 مليون نسمة.

وتابع: مشروع رأس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل في كافة التخصصات، كما أن المشروع سيسهم في الناتج المحلي بحوالي 25 مليار دولار.

وأكمل:هذا المشروع سوف يحقق نقلة نوعية في الفنادق والشاليهات واليخوت العالمية، كما أنه يمثل نقلة كبيرة للغاية.