السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

txt

تشكيلة الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي


ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام فياريال في تمام العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: أندريه لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني، كل من:

سيرجيو ميستري، فران جونزاليز،إيدير ميليتاو، رودريجو، إندريك، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، فاييخو، فران جارسيا، داني سيبايوس، جاكوبو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

مواد متعلقة

النصر يفوز على العروبة في الدوري السعودي

تشكيلة الهلال أمام الأهلي.. ميتروفيتش في الهجوم
الجريدة الورقية