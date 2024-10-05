مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي لمواجهة فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.



ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام فياريال في تمام العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني، كل من:

سيرجيو ميستري، فران جونزاليز،إيدير ميليتاو، رودريجو، إندريك، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، فاييخو، فران جارسيا، داني سيبايوس، جاكوبو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.