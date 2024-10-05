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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يتقدم على فياريال بهدف فالفيردي

فالفيردي لاعب ريال
فالفيردي لاعب ريال مدريد

تقدم فريق ريال مدريد على فياريال بهدف مبكر في المباراة المقامة الآن بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم "الليجا".

جاء الهدف في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق النجم فيديريكو فالفيردي.

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مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالليجا

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ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم استون فيلا

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، تشواميني، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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