ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مهاجم استون فيلا

أكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي ريال مدريد يضع مهاجم نادي استون فيلا ومفاجاة الدوري الأنجليزي لهذا الموسم حتى الان جون ديوران تحت المنظار ليكون احد التدعيمات المنتظرة للنادي الملكي نهاية الموسم الحالي .

وكان جون ديوران قد برز في مباريات الموسم الحالي لاستون فيلا كأحد اهم الاعبين الذين يشاركون من دكة البدلاء ويكون لهم دور كبير في تغيير نتائج فرقهم حيث نجح جون ديوران في تسجيل أربعة اهداف مع استون فيلا آخرهم هدفه في شباك بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوربا وهو هدف تاريخي بالنسبة لفريق استون فيلا كونه اول هدف للفريق الأنجليزي على ملعبه في دوري أبطال أوربا بشكله الجديد منذ عام ١٩٩٢ .

وقالت الماركا ان المهاجم الكولومبي الشاب ٢٠ عاما - جذب أنظار نادي برشلونة من قبل وكان احد الاعبين الذين دارت حولهم الكثير من الاقاويل حول انتقاله لبرشلونة خلال الصيف الماضي الا ان ريال مدريد يبدو عازما على التعاقد معه لزيادة القوة الهجومية للفريق الملكي .

وكشفت الماركا ان تعاقد جون ديوران مع استون فيلا ينتهي عام ٢٠٢٨ وان استون فيلا بشكل مبدئي لن يطالب بأقل من ٥٠ مليون يورو للموافقة على انتقال الاعب .