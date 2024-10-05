السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيلة الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المدير الفني ماتياس يايسله تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي الذي ينطلق بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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تشكيلة الهلال أمام الأهلي.. ميتروفيتش في الهجوم

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الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في قمة نارية بالدوري السعودي.. الليلة

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ميريج ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: فرانك كيسيه – علي الأسمري – غابري فيجا

الهجوم: فراس البريكان – رياض محرز – إيفان توني

موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي:

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي:

 تذاع مباراة الأهلي والهلال حصريًا عبر قنوات SSC الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC  HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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