تشكيلة الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

أعلن المدير الفني ماتياس يايسله تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي الذي ينطلق بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ميريج ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: فرانك كيسيه – علي الأسمري – غابري فيجا

الهجوم: فراس البريكان – رياض محرز – إيفان توني

موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي:

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي:

تذاع مباراة الأهلي والهلال حصريًا عبر قنوات SSC الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.