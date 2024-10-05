السبت 05 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تحذير عاجل من الحكومة للمستفيدين بسيارات ذوي الهمم.. والمهلة شهرين (فيديو)

سيارات ذوي الهمم
سيارات ذوي الهمم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك من أجل أن يستفيد ذوي الهمم من المميزات التي تعطيها الدولة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن ما يحدث هو مراجعة السيارات التي حدث لها افراجات لذوي الهمم، وأن هناك متابعة لمعرفة حقيقة استفادة ذوي الهمم من السيارات التي تم الإفراج عنها.

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رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

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وأشار إلى أن الدكتور مدبولي طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة، وتم تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.

ولفت إلى أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف سيارة، وقام أصحاب السيارات بسداد الأموال المستحقة، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بوضع مهلة شهرين من أجل أن يذهب الأشخاص التي حصلت على سيارات من ذوي الهمم من أجل تسوية الأوضاع،وأه بعد الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم وهو غير مستحق.

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