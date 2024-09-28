رئيس جامعة طنطا يشارك الطلاب من ذوي الهمم في تنفيذ فعاليات مبادرة "بداية"

شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، فوج طالبات الجامعة وبينهم مجموعة من ذوي الهمم، في فعاليات الأنشطة الرياضية، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وذلك بمعسكر الجامعة الدائم ببلطيم، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نمط حياة رياضي صحي.



أكد الدكتور محمد حسين جامعة طنطا حرص الجامعة على تعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والحفاظ اللياقة البدنية بين طلاب الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على مشاركة طلابها من ذوي الهمم في جميع الأنشطة، وخاصة الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة، لتوفير فرص متكافئة لهم لتحقيق التميز فيها، وتنمية وتطوير طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها بشكل إيجابي، لتحقيق الإتاحة والدمج مع زملائهم في كافة الأنشطة الطلابية.

كما قدم القائم بعمل رئيس الجامعة محاضرة توعوية عن أنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تستهدف بناء الإنسان المصري، وإتاحة الفرص للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة والندوات تفعيلا للمبادرة، داعيا جميع الطلاب للمشاركة في هذه الأنشطة وتحقيق أعلى قدر من الاستفادة