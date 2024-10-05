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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيلة الهلال أمام الأهلي.. ميتروفيتش في الهجوم

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيلة فريق الهلال الرسمية لمواجهة الأهلي بعد قليل والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في قمة نارية بالدوري السعودي.. الليلة

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تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الدوري السعودي

ويدخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي:

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي:

 تذاع مباراة الأهلي والهلال حصريًا عبر قنوات SSC الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC  HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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