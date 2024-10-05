الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في قمة نارية بالدوري السعودي الليلة

تشهد مباريات اليوم بالدوري السعودي قمة نارية، عندما يلتقي فريق أهلي جدة نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

يدخل فريق الهلال مباراته أمام الأهلي وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس على التوالي في رحلة الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

في حين يدخل أهلي جدة مباراته أمام الهلال وهو في المركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين فقط وتعادل في مباراة وخسر في مبارتين، ويبحث أهلي جدة عن تحقيق الفوز من أجل الخروج من أزمة النتائج السيئة خاصة بعد خروجه من بطولة كأس الملك على يد الجندل بالهزيمة بهدفين لهدف.

موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي:

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي:

تذاع مباراة الأهلي والهلال حصريًا عبر قنوات SSC الرياضية، وتحديدًا على قناة SSC HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي:

من المتوقع أن يخوض فريق أهلي جدة مباراته المرتقبة أمام الهلال بتشكيل يضم كلًا من:

عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى.

علي مجرشي و روجير إيبانيز و ميريح ديميرال و عبدالله العمار في خط الدفاع.

فرانك كيسي و علي الأسمري و رياض محرز في خط الوسط.

و يقود هجوم اهلي جدة أمام الهلال الثلاثي إيفان توني و فراس البريكان و روبرتو فيرمينو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الدوري السعودي:

بينما من المتوقع أن يخوض الهلال مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل يضم كلًا من:

ياسين بونو في حراسة المرمى .

جواو كانسيلو و حسان تمبكتي و علي البليهي و رينان لودي في خط الدفاع.

روبين نيفيز و سيرجي سافيتش و ماركوس ليوناردو في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي مالكوم و ألكسندر ميتروفيتش و سالم الدوسري.