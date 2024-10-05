انطلاق معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس الإثنين

ينظلم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس "معرض صنع في مصر"، فى الفترة من ٧ إلى ١٧ أكتوبر الجارى، انطلاقًا من الدور المجتمعى للجامعة فى دعم الصناعات الوطنية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم المعرض ثلاثين شركة مصرية بهدف دعم الصناعة الوطنية وخلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين الشباب للمنتج المصري المتميز والذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

ماراثون رياضي في جامعة عين شمس

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمه قطاع التعليم والطلاب -إدارة النشاط الرياضي بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من آجل مصر.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى ان الرياضة ليست مجرد نشاط جسدي، بل هي أسلوب حياة يُعزز من الصحة النفسية والبدنية، ويُعزز من قيم التعاون والروح الجماعية.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن هذا الماراثون هو فرصة للطلاب لإظهار قدراتهم وللتنافس بروح رياضية، كما أنه يرسخ أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابي على المجتمع.

وقدم رئيس جامعة عين شمس الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وخص بالشكر قطاع التعليم والطلاب وحثهم جميعًا طلابا وعاملين على بذل أقصى جهدكم والاستمتاع بكل لحظة من هذه التجربة.

وتضمن الماراثون عددا من الالعاب رياضية والكترونية وترفيهية ( Tag archery، وكورف بول، وairbadminton، وتجديف الصالات الارجوميتر ).