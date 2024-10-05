أبوحسيبة بمطاى تشتuى نقص الخدمات

قرية أبوحسيبة التابعة لمجلس قروى أبوعزيز، والتى يعيش أهلها تحت خط الفقر وأحلامهم البسيطة تتمثل فى إقامة مكتب بريد يسهل خدماتهم فى صرف معاش الأرامل والمطلقات وكبار السن، ويكف عنهم معاناة التنقل لـ10 كيلومترات ذهابا وعودة منهكين من طوابير ليس لها أول من آخر ازدحام يجور فيه القوى على الضعفاء من كبار السن.

القرية تحتاج إلى شبكة تليفونات أرضى حتى يتمكن الأهالى من توصيل خدمة الإنترنت والتى لا بديل عنها للتلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة، وكذلك تسهيل عمليات التواصل داخل مصر وخارجها تماشيا مع روح العصر الحديث، استغاثات الأهالى لتركيب شبكة خطوط تليفونات أرضى استجاب لها المهندس حامد فخرى السابق وقام بعمل لقاء للأهالى مع مسئولى سنترال مطاى، وتم التنبيه بضرورة قيام الأهالى بتقديم طلبات لتركيب تليفونات، وبالفعل تم تقديم الأهالى طلبات جديدة أخرى، وقام سنترال مطاى بعمل المعاينات والمقايسات اللازمة لتركيب شبكة وخطوط تليفونات ارضى ورفعها لهيئة الاتصالات بالمنيا.

ولكن منذ عدة أشهر دخلت طلبات الأهالى الــ(ثلاجة)، نتمنى أن تنال موافقة اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، والذى استبشر بقدومه الملايين من أهالى المنيا، لكونه يتابع عن كثب كل كبيرة وصغيرة، حيث اقترح أهالى القرية على الوحدة المحلية بمطاى، استخدام مقر مركز المعلومات، والمغلق منذ عدة أشهر لتأجيره كحق انتفاع لصالح هيئة البريد، لعمل مكتب بريد يخدم ما يزيد على 15 ألف نسمة من أهالى قرية أبوحسيبة، ليجىء رد الوحدة المحلية بمطاى صادما، بأنه لا يجوز لنا إرسال لهيئة الاتصالات، بل البريد هو من يخاطبنا، لتدخل أهالى القرية فى دوامة الروتين العقيم، نلتمس من مسئولى المنيا النظر بجدية لمشاكل أهالى القرية.

محمد صلاح الطويل رئيس لجنة الوفد بمركز مطاى شمال محافظة المنيا