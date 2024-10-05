كلام فى الهوا

السبت 05/أكتوبر/2024 - 07:09 م 10/5/2024 7:09:28 PM

تقول الحكمة «لا تعطى قيمة لمن لا قيمة له» تلقف بعض رجال الأعمال هذه الحكمة وقالوا قولهم المشهور الذى أصبح عنوانا للمرحلة «لكل إنسان ثمن» والشاطر هو الذى لا يخطئ فى الثمن، فلا يدفع أقل أو أزيد مما يستحقه هذا الإنسان الذى تحتاجه، فهناك الغالى وهناك الرخيص، وما أكثر هؤلاء. فالرخيص هو شخص ذليل وأهان نفسه بأقل قيمة، هؤلاء هم العبيد الذين يعملون أى شىء مهما كان بسيطا، والشخص ذو المواقف المحترمة يطلقون عليه «عبيط» حتى لو كان يقوم بذات العمل المطلوب منه لخدمتك دون مقابل. فالذين يتاجرون فى الوظيفة العامة وأصبحوا فى أعلى المناصب تحولوا إلى قدوة يُشار إليها بالبنان على أنهم الفائزون، رغم أنهم الخاسرون ولكنهم لا يعلمون. الذين يعملون بدون كلل يُناضلون من أجل العيش، ولا يتقدمون ويتراجعون، والآخرون على بساط الريح طائرون. فتبدل حال الجميع وأصبح الحُر عبداً وأصبح العبد إمام المتقين، فالعبودية تعنى امتلاك إنسان لإنسان آخر.. يُطلق على المالك «السيد» وعلى الآخر «العبد» والعبيد إذا تمكنوا حولوا كل شىء إلى عبودية واستعباد وعبيد. فالله خلقنا أحراراً، ولكن هناك من يلبس قيد العبودية باختياره، ويتفاخر بأنه من ذهب.. وتلك هى العبودية الطوعية!

لم نقصد أحداً!