السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

القومي للمسرح يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بإشراف الفنانة رانيا عمر، وقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في الثامنة مساء غدٍ الأحد، بمسرح الهناجر، في إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ لإحياء الذكريات الوطنية العظيمة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.


يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

مواد متعلقة

مؤلفات وطنية في ذكرى نصر أكتوبر بالأوبرا.. غدًا

انطلاق سلسلة حفلات "الموسيقى الغنائية" بالأوبرا.. الليلة

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الموسيقار جمال سلامة

"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد جمال يوسف

ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.. الليلة

فريق "دنيتنا" للغناء يشدو بأروع الأعمال الطربية والوطنية بالأوبرا

تفاصيل حفل علي الحجار بمناسبة نصر أكتوبر

تعرف على احتفالات جمعية مصر الجديدة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر
الجريدة الورقية