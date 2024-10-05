دراسة: انخفاض ضغط الدم الشديد خطير مثل علوه

يزيد انخفاض ضغط الدم الشديد من خطر حدوث مظاهر مؤلمة في الجهاز القلبي الوعائي والوفيات.

تهدف التوصيات الحالية إلى خفض ضغط الدم الانقباضي إلى أقل من 140 مم زئبق، ولم يتم ذكر الحد الأدنى لضغط الدم ومع ذلك، فإن التوصية "كلما انخفض كلما كان ذلك أفضل" المتعلقة بمستوى الكوليسترول الضار لا تنطبق على ضغط الدم على الإطلاق.

وتم تذكير ذلك من قبل البروفيسور مايكل بوهم من مستشفى جامعة سارلاند (هومبورغ) في المؤتمر الثالث والثمانين للجمعية الألمانية لأمراض القلب.



ويشير الأستاذ إلى دراسات واسعة النطاق ل ONTARGET و TRANSCEND، والتي غطت ما يقرب من 31 ألف مريض يعانون من زيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية وإذا انخفض الضغط في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم منخفضا جدا، فمن الضروري تقليل استخدام الأدوية.



وكجزء من الدراسات، كان المرضى الذين انخفض ضغطهم الانقباضي إلى أقل من 120 مم زئبق أكثر عرضة بنسبة 14٪ من المظاهر المرضية من الجهاز القلبي الوعائي مقارنة بالمرضى الذين كان ضغطهم "العلوي" في حدود 120 إلى 140 مم زئبق (باستثناء الاحتشاء والسكتة الدماغية).

وزادت الوفيات نتيجة لتخفيض الضغط المفرط بنسبة 28٪ وينطبق الشيء نفسه على الضغط الانبساطي وفي المؤشرات التي تقل عن 70 مم زئبق، زاد خطر مظاهر القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪، وزاد خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وكان الفاصل الزمني الأمثل للضغط الانقباضي في نطاق 120 إلى 140 مم، للضغط الانبساطي وهو مؤشر لا يقل عن 75 مم.