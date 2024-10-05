هويدا بعد أن تلقت 40 طعنة نافذة على يد نجل زوجها بالإسماعيلية «كتب لها عمر جديد»

خرجت السيدة "هويدا حسن" من المستشفى بعد علاجها بشكل كامل وتحسن صحتها بعد تلقيها 40 طعنة على يد نجل زوجها بشارع مكة بمحافظة الإسماعيلية.

وأجرى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية اتصالا هاتفي بالسيدة للاطمنان على صحتها، وتوجيه وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة في أحد المستشفيات التخصصية بالقاهرة عقب خروجها لتقديم الرعاية الأولية الكاملة لها.

وكانت هويدا حسن قد تلقت عددا من الطعنات النافذة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم توجيهها لمستشفى جامعة قناة السويس "وحدة الطوارئ"، وتم تشخيصها مبدئيا، عدم وجود نبض محسوس، انخفاض الضغط، عدم استقرار الوعي.

وتم خضوعها للفحوصات الطبية تحت إشراف الأطباء المتخصصين بجميع التخصصات، ودخول المريضة وحدة العناية المركزة مستقرة العلامات الحيوية مع وجود أنبوبة حنجرية.

وتلقت الرعاية الطبية اللازمة حتي تم فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها واستعادتها لوعيها بالكامل لاستقرار حالتها الصحية.