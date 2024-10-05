تناول الرمان مفيد لأمراض القلب والفم

كشفت أخصائية الغدد الصماء أوكسانا ميخاليفا الرمان له خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ذكرت الدكتورة ميخاليفا في محادثة مع Gazeta.Ru عن فوائد تناول الرمان للكثير من الأمراض وبحسب الأخصائي، فإن التأثير الإيجابي لهذا المنتج النباتي الخريفي يرتبط بمحتوى الكثير من المركبات النشطة بيولوجيا.

وقال الطبيب: "وفقا لنتائج الدراسات المختلفة، فإن الرمان له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للسرطان".

وأشارت ميخاليفا: هناك بيانات بحثية تظهر أن تناول الرمان مفيد لأمراض القلب وتجويف الفم، وكما أنه يوفر الدعم للجسم وجهازه المناعي في حالات متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء والروماتيزم والأورام.

وأضاف الطبيب أنه يمكن تناول ثمار الرمان الصغيرة مع البذور، والتي في هذه الحالة ستعمل على تعويض الألياف المفقودة في الجسم، وقالت ميخاليفا إن النظام الغذائي للأشخاص المعاصرين غالبًا ما يفتقر إلى الألياف وفي الوقت نفسه، يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، ويساعد على إزالة المواد الضارة المحتملة من الجهاز الهضمي، والحفاظ على عمله الطبيعي.

في الوقت نفسه، فإن بذور الرمان الصلبة غير آمنة للأكل فهي يمكن أن تلحق الضرر بالغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.

كما نصحت ميخاليفا أن تتذكر أن الرمان، على الرغم من كل خصائصه المفيدة، ليس دواء فمن غير المجدي علاج هذا المرض أو ذاك بمساعدته.