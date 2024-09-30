وفد افريقى يبحث تأثير التغيرات المناخية على مزارع الرمان والجوافة بالإسكندرية

اختتم الوفد الافريقى زيارته للاسكندرية، اليوم الاثنين، عقب ان تفقد عدد من مزارع الرمان والجوافة في الإسكندرية، لرصد أثر التغيرات المناخية على المحاصيل والأمن الغذائي والتعرف على آليات مواجهة الظاهرة في المحافظة.

صرح إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، ، إن الزيارة تأتي في ضوء خطة الدولة التي تهدف إلى دعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر ودول العالم الصديقة، وتبادل الخبرات ونقل الثقافات بين الدول وبعضها للارتقاء بالقطاع الزراعي.

وأوضح “قاسم”، أن الوفد الأفريقي يختتم زيارته للإسكندرية، اليوم الاثنين، حيث رافق الوفد المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز بحوث وقاية النبات، من خلال البرنامج التدريبي المنفذ في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويتضمن الزيارات الميدانية التفقدية لمختلف الأنشطة الزراعية الحقلية والبحثية في مصر الزراعية القومية العملاقة وإدارة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه تم إدراج مديرية الزراعة بالإسكندرية لخطة الزيارة الحالية، حيث بدأت فعاليات اليوم الأول بالتوجه لزيارة مزرعة رجب، والمسؤولة عن تصدير الخضر والفاكهة، الواقعة بزمام إدارة خورشيد الزراعية للدول الأوروبية.

وأوضح أنه تم تقديم شرح وافي للوفد الأفريقي، شمل تاريخ المزرعة وأهم الزراعات الموجودة بالمزرعة (الرمان- العنب – الموالح)، والمساحة المنزرعة والإنتاجية لكل محصول، التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة، الأوقات المناسبة للزراعة والحصاد، وعوامل إستمرار نجاح المشروع.

وقدم الدكتور حمدي قطب - مركز بحوث وقاية النبات، شرح المادة العلمية وتوضيح مدى تأثير التغيرات المناخية على المحصول من حيث الإنتاجية والجودة وكيفية مواجهة هذه التغيرات.

وأجرى وفد الخبراء الأفارقة خلال الزيارة جولة حرة في مزارع الرمان والتعرف على العمليات الزراعية المختلفة والإصابات التي تصيب أشجار الرمان وكيفية المكافحة، ثم بعد ذلك تم الإنتقال إلى مزرعة الجوافة بأرض المزارع أحمد العسال جمعية التوفيقية بزمام إدارة المعمورة الزراعية، وتم التعرف على ما إجمالي المساحة المنزرعة والإنتاجيه، والمعاملات الزراعية لمحصول الجوافة، والأمراض التي تصيب النبات وطرق مكافحتها.