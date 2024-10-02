5 أسباب تدفعك لتناول طبق من الرمان يوميًا

يعتبر الرمان من الفواكه المعروفة بطعمها الحلو اللاذع، وعلى الرغم من عناء تقشيره واستخراج كل حبة حمراء منه بعناية، إلا أن الكثيرون يحبونه بسبب نكهته المميزة وقيمته الغذائية.

ووفق لموقع "The Times of India"، يحتوي وعاءً واحدًا (144 جرامًا) من الرمان يحتوي على 93 سعرًا حراريًا، و2.30 جرامًا من البروتين، و20.88 جرامًا من الكربوهيدرات، و0.14 جرامًا من الدهون.

فوائد الرمان لصحة الجسم

إدارة ضغط الدم

إذا كنت تعاني من تقلبات ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، فليكن الرمان صديقًا لك، حيث تشير الأبحاث التي أجريت على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.

مكافحة العدوى

إذا كنت تعاني من ضعف المناعة، فأثبتت الدراسات أن الرمان يحتوي على مضادات للبكتيريا والفطريات، وتثبت فعاليتها ضد أنواع الميكروبات، إن تناول طبق من الرمان يوميًا يحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحافظ على لياقتك وقوتك.

تحسين الذاكرة

لقد ثبت أن تناول عصير الرمان بشكل منتظم لمدة أربعة أسابيع يعمل على تحسين الذاكرة البصرية واللفظية، كما أنه مفيد في علاج ضعف الذاكرة بعد جراحة القلب ومرض الزهايمر.

تحسين أداء التمارين الرياضية

يعمل الرمان على تحسين تدفق الدم إلى العضلات عند تناوله قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، مما يعزز الأداء الرياضي.

كما يعمل عصير الرمان الغني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة على حماية الدهون في الدم من الأكسدة وقد يمنع تراكم اللويحات في الشرايين.

كما وجد أن زيت بذور الرمان يعمل على تحسين معايير الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الوقاية من السرطان

يحتوي الرمان على عدد من المكونات التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان البروستاتا والرئة، ولها خصائص وقائية كيميائية ضد سرطان الثدي.

فإن تناول وعاء من الرمان كل يوم يمكن أن يوفر مركبات حيوية تقلل الالتهاب وتوفر فوائد في حالات مثل هشاشة العظام عن طريق إصلاح الغضاريف التالفة.

كما أن دمج الرمان في النظام الغذائي يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة، سواء تم تناوله طازجًا أو كعصير أو رشه على وصفات مختلفة والسلطات.