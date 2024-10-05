تواصل التحقيقات في واقعة هجوم كلب على طفل في التجمع

تُواصل النيابة تحقيقاتها في واقعة تعرض طفل للعقر من كلب حراسة داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

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وكان طفل في السادسة من عُمره قد تعرض لإصاباتٍ خطيرة نتيجة هجوم كلب حراسة شرس داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

وتلقى قسم شرطة التجمع إشارة من مستشفى بالتجمع تفيد بتعرض طفل يدعى يونس لإصابات خطيره في اليد نتيجة عقر على يد كلب شرس في القاهرة الجديدة، على الفور انتقل ضابط القسم، وتبين إصابة الطفل يونس بإصابات خطيرة في اليد والقدم والظهر نتيجة تعرضه للعقر على يد كلب حراسة داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لهوه بصحبة أشقائه داخل حديقة المنزل، هاجمهم كلب خاص بأحد الجيران مما اسفر عن إصابة الطفل بعدة إصابات خطيرة، تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة.