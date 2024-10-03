طفلة تهرب من جدتها الشريرة بعد وصلة تعذيب ‏

فقدت بطل قصتنا الشريرة إتزانها، فصارت أفعالها بعيدة عن ضوابط العقل والمنطق، وأضحت يديها سبيلاً للأذى.

كان سواد قلبها طاغياً على بياض خصال شعرها، ودبرت بأناملها الآثمة جريمةً بشعة ستظل تُطاردها لعنتها إلى الأبد.

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تأتينا القصة من ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية التي ألقت الشرطة القبض فيها على سيدة في مُنتصف عقدها السادس بعد ثبوت تعذيبها لحفيدتها ذات الأعوام الثمانية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن القصة بدأت بفرار الحفيدة من قبضة الجدة الشريرة، ولجأت إلى بيت الجيران طالبةً الحماية.

وأشار التقرير إلى أن الجانية وتُدعى لورا ساوثورث – 54 سنة تُواجه تهمة الإهمال في التعامل مع الطفلة، فضلاً عن تهمة تقييد الحركة غير القانوني.

وجبة طعام تتسبب في وصلة توبيخ للحفيدة المسكينة

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً في يوم 23 سبتمبر أبلغ فيه الجيران أن الضحية كانت تُعاني من سوء المُعاملة، وقامت الجدة بتقييد يدي الطفلة بقيدٍ حديدي.

وأكدت تقارير محلية أن الطفلة تمكنت من إفلات يدها اليُمنى، ولكنها فشلت في التخلص من القيد الملفوف على معصمها الأيسر.

وبررت الجانية جريمتها بالقول إنها لجأت لتقييد يدي الطفلة في اليوم السابق لكشف الجريمة، وذلك بعد أن ضبطتها تسرق الطعام – على حد قولها- كما حاول الهرب من المنزل بدون إذن، وفقاً لشهادة الجدة.

وأكدت السلطات على أن الفتاة ظلت مُقيدة لمدة 13 ساعة على الأقل، وشددت على أن القيد حول معصمها كان ضيقاً جداً.

ووصفت الشرطة بيت العائلة بالفوضوي، ولفت رجال السلطة العامة المُكلفين بتنفيذ البلاغ أنهم وجدوا آثاث المنزل مُبعثراً بشكلٍ واضح.

وستُجيب الأيام والشهور المُقبلة عن السؤال بشأن مصير الجدة، وكيف ستقتص منها منظومة العدالة، ومن المُنتظر أن يعرف المُجتمع المزيد من التفاصيل.