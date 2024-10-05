القوات المسلحة العراقية: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين أجواء البلاد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين أجواء البلاد، مشيرا إلى أن العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات الداخلة والخارجة.

وقال رسول في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت إن "الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير قدرات الدفاع الجوي"، لافتا إلى أنه "تم توقيع عقد مع كوريا الجنوبية قبل عدة أشهر لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة، وهذا يتطلب وقتًا لإكمال بناء هذه المنظومة".

وأضاف أن العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج، حيث اتخذت القوات العراقية كافة الإجراءات اللازمة لحماية أجواء البلاد وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمينها.

ولفت رسول، إلى أن "طائرات الإكس 16 وكي 50 الكورية المتقدمة، وطائرات النقل الجوي والاستطلاع، تشكل قوة جوية عراقية تسهم في حماية العراق والدفاع عن سيادته.

وبشأن حماية الحدود، أكد أن "كل الحدود العراقية مؤمنة بشكل جيد، وخاصة التي تربطنا مع سوريا، حيث تم تحصين هذه الحدود بشكل كبير بوجود قوات الحدود العراقية، إضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة تنصت"، منوهاً بأن "القيادة العسكرية تولي اهتماماً كبيراً بتأمين الحدود العراقية".

وأضاف أن "قطاعات الجيش العراقي تتواجد خلف الحدود، إضافة إلى انتشار خمسة خطوط من القوات الحدودية، وهي تقوم بعمليات نوعية واستباقية في المناطق التي يتم تحديدها استخباراتيًا، من خلال الكمائن والمتابعة الدقيقة".