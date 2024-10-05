«الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

شهدت وزارة الأوقاف، نشاطاً مكثفاً في الفترة من السبت 28 سبتمبر إلى الجمعة 4 أكتوبر 2024م، حيث ختمت كتاب الشمائل المحمدية في المجلس الحديثي، وأقامت الوزارة ٧٢١٩ مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و٧٥٦٥ مجلساً لبرنامج صحح قراءتك، و4565 ندوة ثقافية وعلمية، وافتتحت 25 مسجدًا على مستوى الجمهورية منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

والتقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال هذه الفترة، العديد من المسئولين، وأكد دعمه للقضية الفلسطينية، قائلأً: «ندعم صمود وثبات أشقائنا الفلسطينيين على أرضهم رغم كل الأهوال الكارثية التي مرت بهم حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية».. وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

برنامج إعداد الدعاة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، يوم الاثنين 30 سبتمبر، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والقيادات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكدت الدكتورة رشا راغب استعداد الأكاديمية للتعاون مع الأوقاف في تدريب قيادات الوزارة وتدريب الأئمة من خلال برنامج إعداد الدعاة، وتدريب الكوادر كافة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للوصول إلى أقصى درجات التميز الإداري.

التضامن مع القضية الفلسيطينة

وفي لقاء آخر، التقى وزير الأوقاف، بمقر الوزارة، الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ووفد رفيع المستوى من مجلس كنائس جنوبا فريق SACC، برئاسة الدكتورة القس ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدراية الجديدة، مثمناً كل الجهود التي يقومون بها من أجل إقامة سلام دائم وإيصال صوت العدالة إلى العالم، مؤكدًا لاقته العميقة وصداقته مع الدكتور أندريه زكي على مدار سنوات كثيرة من برامج عمل مختلفة.

ودعا وزير الأوقاف، الضيوف الكرام، بما لهم من ثقل في العالم، إلى دعم رؤية الدولة المصرية من أنه لا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأديان الثلاثة المسلمين والمسيحيين وكل منصف من اليهود التوراتيين المعارضين لإسرائيل لمواجهة ما تقوم به إسرائيل أمام العالم لنكمل معًا نهج الزعيم نيلسون مانديلا في مكافحته للعنصرية ومناصرته للقضية الفلسطينية

وأضاف وزير الأوقاف: «أدعو الأديان الثلاثة ليكونوا صوتاً واحدًا للضغط بكل ما يمكلون في العالم لوقف العداون الإسرائيلي، وأن يكملوا التنسيق في هذا خلال زيارتهم لبابا الفاتيكان، متابعاً: ندعم صمود وثبات أشقائنا الفلسطينيين على أرضهم رغم كل الأهوال الكارثية التي مرت بهم حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية».

المشاركة في اليوم الوطني لإندونيسيا

حلَّ الدكتور أسامة الأزهري، ضيف شرف في اليوم الوطني لدولة إندونيسيا، الذي أقيم الثلاثاء 1 أكتوبر، بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، وكان في استقباله سعادة السفير الإندونيسي لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لدول جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوقيانوسيا ونيوزيلندا.

التعاون المشترك مع مجمع البحوث الإسلامية

بحث وزير الأوقاف، مع أ.د محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التعاون المشترك بين الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا دعم الوزارة للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، بما يجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري.

نشر الأخلاق المحمدية

وإثراء للثقافة الإسلامية ونشر الأخلاق المحمدية، اجتمع معالي وزير الأوقاف، بلجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال اللقاء، أكد أ.د أسامة الأزهري، ضرورة عقد المجالس الحديثيَّة بصورة دوريَّة ومنتظمة للعامة - للرجال والنساء - ليسعد الناس بها، ووجه الوزير، بالغوص في الشمائل والأخلاق النبوية، ونشر فقه الحديث، مع الاختصار في الشرح عند قراءة كتب الحديث لإتاحة الفرصة للاهتداء بأكبر عدد ممكن من الشمائل والأخلاق النبوية.

وضع سياسة إعلامية تنشر ثقافة الحوار

وفي سياق آخر، عقد وزير الأوقاف، الاجتماع التمهيدي لتنسيق الأعمال المشتركة بين أتباع الديانات المختلفة، بحضور كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والقمص بولس حليم ممثل الكنيسة المصرية، والقمص مينا صبحي ممثل الكنيسة المصرية، والسيد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وقال وزير الأوقاف، إن هذا الاجتماع لوضع سياسة إعلامية تنشر ثقافة الحوار، والتأكيد على أن مقاصد الشريعة حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال ليست مقاصد للشريعة الإسلامية فقط، وإنما مقاصد للأديان جميعًا، وعلينا أن نجتمع على هذه المقاصد من خلال وسائل الإعلام والتواصل المختلفة والقوافل والندوات المشتركة، وأننا إذا نجحنا في حفظ المقاصد الخمسة فقد حفظنا الوطن كمرحلة أولى من العمل المشترك سريعة التنفيذ.

دعم مسابقة القرآن الكريم والأنشطة

وناقش وزير الأوقاف، مع المهندس محمد درة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للمقاولات والتطوير العقاري، سبل التعاون المشترك بين الأوقاف ومجموعة درة في دعم مسابقة القرآن الكريم والأنشطة الدعوية والقرآنية المتنوعة.

ختم كتاب الشمائل المحمدية

اختتمت، وزارة الأوقاف، الخميس 3 أكتوبر، كتاب الشمائل المحمدية، في المجلس الحديثي لكبار العلماء، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، كما اختتمت مديريات الأوقاف كتاب الشمائل المحمدية بالمساجد في ختام مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ».

وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية البرلمانية، والأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الجمعة 4 أكتوبر احتفال محافظة الغربية بالعيد القومي بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

أنشطة وزارة الأوقاف

ويعرض المركز الإعلامي بالأوقاف، إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:

أولا: في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد (٧٢١٩) مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ.

عقد (٢٩) أمسية ابتهالية

تم عقد (٧٥٦٥) مجلساً لبرنامج صحح قراءتك.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:

نفذت وزارة الأوقاف ( 130) مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و( 1136) درسا منهجيا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، كما تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بواقع (25079) مسجدًا بجميع المديريات.

كما تم تنفيذ ( 4565) ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 25 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعاً: في مجال البر وخدمة المجتمع:

وزعت الأوقاف 6 أطنان من لحوم أضاحي الوزارة على محافظات: «قنا، والأقصر، وأسوان»، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤م حتى تاريخه ( ٢٢٩ ) طنًّا من اللحوم.

كما وزعت وزارة الأوقاف 12 طنًّا من السلع الغذائية بواقع ٣٠٠٠ شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بمحافظات: « شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح».