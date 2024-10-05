السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران عباس عراقجي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

txt

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

كما أفادت القناة نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوبي لبنان، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة عددًا من المناطق في سهل الخيام جنوبي لبنان.

مركز الهيئة الصحية 

كما استهدف جيش الاحتلال مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين جنوبي لبنان، وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية استهداف غارات جوية بلدتي قانا وطيردبا في منطقة صور جنوبي لبنان.

الجريدة الورقية