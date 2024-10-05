طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة استهدفت منطقة برج البراجنة، بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن سحبا كثيفة من الدخان ظللت المكان بعد الغارة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم على منزل مدير مدرسة الأبرار في بلدة الرفيد قضاء راشيا الوادي؛ ما أدى إلى استشهاده ووالدته.

وعملت فرق الدفاع المدني على فتح الطريق الذي يصل بين بلدتي شحور وصريفا الذي قطع بفعل الغارات الإسرائيلية.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة صديقين، وعلى بلدتي قانا وطيردبا.

وفي بعلبك، استهدف الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا، بالقرب من الطريق العام، في بلدة الحفير غرب بعلبك.

وفي النبطية، نفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارة على منطقة معتقل انصار سابقا بين بلدتي انصار والدوير.

وفي الهرمل، استشهدت لبنانية متأثرة بجروحها، بعدما أصيبت جراء الغارة على بلدة العين بالبقاع الشمالي أمس، والشهيدة تعمل ضمن فريق الصليب الأحمر اللبناني.

وفي مرجعيون، استهدف القصف المدفعي المتواصل بلدات الوزاني، كفركلا، الخيام ، سهل مرجعيون و أطراف ديرميماس.

وأدى العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له منطقة مرج حاروف ليلا الى استشهاد الشابين حسن وعلاء قبيسي، عندما استهدفت مسيرة سيارتهما بصاروخ موجه، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا موجها في اتجاه دراجة نارية حاولت الاقتراب من السيارة المستهدفة ، ونجا سائقها.

من جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابها إصابة مباشرة وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بدفعة من صواريخ "فادي 1‏".

انفجار ضخم في قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال خلال تقدمها باتجاه بلدة "العديسة" جنوبي لبنان

اشتبكت قوات حزب الله اللبناني، صباح اليوم السبت، مع قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تقدمها باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الحدودية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة، ما خلَّف العديد من القتلى والجرحى في صفوفها، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان .

كما استهدف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "كفر يوفال" بصاروخ موجه، وتجمعًا آخر لجنود الاحتلال في كفر جلعادي" بقصف صاروخي.