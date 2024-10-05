السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط (شاهد)

النفط العالمي
النفط العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تليفيزيونياً بعنوان: « الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط».

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ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم

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زيادة أسعار النفط مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

تداعيات خطيرة يتكبدها العالم بسبب التوترات المتلاحقة

 وقال التقرير: «تداعيات خطيرة يتكبدها العالم بسبب التوترات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وهو يؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي، بسبب اضطرابات حركة الملاحة البحرية والجوية بسبب ما تشهده المنطقة من توترات».

وأضاف التقرير: « تشهد أسواق النفط عالميا، ارتفاعاً كبيرا في الأسعار، حيث شهد زيادة تجاوزت 10% بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باحتمالية شن هجوم إسرائيلي على مرافق النفط الإيرانية».

 وتابع التقرير: « الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط تسبب في حالة من القلق العالمي،  من احتمال اندلاع صراع أوسع في المنطقة مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية».

وزاد التقرير: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على الدول المستوردة للنفط، حيث سيزيد من فاتورتها النفطية، ويضع ضغوطاً على ميزانيها، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع على الاستمرار في مصادر الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى تحول في قطاع الطاقة على المدى الطويل».

من الصعب التنبؤ بأسعار النفط في المستقبل

وأوضح التقرير أنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط في المستقبل القريب، ولكن من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق، حيث تتأثر أسعار النفط بالعديد من العوامل، بما في ذلك  التطورات السياسية والعسكرية».

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