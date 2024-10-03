زيادة أسعار النفط نع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

شهدت التعاملات المبكرة اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، ارتفاع أسعار النفط، مع تفاقم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط واحتمال تعطل تدفقات الخام النفطية.



ارتفاع خام برنت

ووفق لوكالة رويترز ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 74.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش، كما وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 70.82 دولار للبرميل.



غارة إسرائيلية تضرب قلب بيروت

ومن جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة بوسط بيروت في ساعة مبكرة من صباح الخميس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين .

وانخرطت إيران في الصراع يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل في تصعيد للأعمال العدائية، التي تسربت من إسرائيل وفلسطين إلى لبنان وإلى الشرق.



زيادة الخام الأمريكي يقلل مخاوف الإمدادات

ولكن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية يوم الأربعاء ساعدت في تهدئة بعض المخاوف بشأن الإمدادات وكبح مكاسب أسعار النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وقال محللون في بنك "إيه إن زد"في مذكرة "إن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة أضاف دليلا إضافيا على أن السوق تتلقى إمدادات جيدة ويمكنها الصمود في وجه أي اضطرابات".

كما ظل بعض المستثمرين غير منزعجين حيث لم تتأثر إمدادات النفط الخام العالمية حتى الآن بسبب الاضطرابات في منطقة الإنتاج الرئيسية، كما خففت الطاقة الاحتياطية لمنظمة أوبك من المخاوف.



النفط ..منظمة أوبك ستكون بديل إيران في الإمدادات النفطية

تملك منظمة أوبك ما يكفي من الطاقة الاحتياطية من النفط لتعويض فقدان الإمدادات الإيرانية بالكامل إذا قامت إسرائيل بضرب منشآت هذا البلد، ولكن المتعاملين يخشون أن تواجه المنظمة صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت لدى جيرانها في الخليج.