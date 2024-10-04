ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم

متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، ويأتي ذلك وسط اضطرابات عالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط .

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 % إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، كما وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.79 دولار للبرميل، وكان كلا المعيارين في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 8%.



أمريكا تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية

وكان الرئيس جو بايدن أعلن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، وساهمت هذه التعليقات في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5%.

وقال دانييل هاينز المحلل في بنك إيه إن زد إن السوق بدأت في احتساب احتمالات انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط الذي يمثل نحو ثلث الإمدادات العالمية من النفط".

ومع ذلك، فقد خففت المخاوف بشأن الإمدادات من خلال القدرة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحقيقة أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر بعد بالاضطرابات في الشرق الأوسط.

فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير في ليبيا

ومن جانبها أعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس أمس الخميس إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع بشأن قيادة البنك المركزي، مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشكل كبير.

وتعتبر إيران وليبيا عضوان في منظمة أوبك، وأنتجت إيران، التي تعمل في ظل العقوبات الأميركية، نحو 4 ملايين برميل يوميا من الوقود في عام 2023، بينما أنتجت ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.