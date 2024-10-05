اقتصادية النواب: إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يسهم في حل مشكلاتها

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن العمالة غير المنتظمة تحظى ولأول مرة فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذه الفئة المهمة التى أصبح لها دورها الحقيقى فى بناء الجمهورية الجديدة



ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على نجاحه فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للاهتمام بالف العمالة غير الناظمة والعمل

خلال الفترة الجارية، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية بشأن إطلاق المنصة الإلكترونية رسميا، والتى تم إطلاقها تجريبيا فى 13 محافظة حتى الآن بهدف تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى فضلا عن التوسع فى قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لوزارة العمل للانتهاء من تطبيق نظام المنصة الإلكترونية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة دائمة مثمناً أهداف المنصة لتقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، إضافة إلى أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق

تجدر الإشارة إلى أنه هناك حاليا 13 محافظة تقدم كافة خدمات العمالة غير المنتظمة، من خلال المنصة الإلكترونية "تجريبيا"، من بينها محافظات: الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، أسيوط، المنيا، وذلك بالتزامن مع إجراء وزارة العمل عددا من التدريبات اللازمة لتأهيل موظفى المديريات فى الـ14 مديرية باقية، وتنفيذ زيارات وجولات لفحص مكاتب العمل بالمحافظات لتوفير الخدمات الإلكترونية اللازمة لإتمام عمليات ربط المديريات الكترونياً بالوزارة، وذلك قبل إطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة، مما يساعد فى إنجاز جميع خدمات المنظومة فى أسرع وقت وبأقل جهد، وتقديم أفضل الخدمات للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال، وربط جميع ملفات العمل بالمديرية بقاعدة بيانات وزارة العمل، كما جرى حصر جميع أجهزة الكمبيوتر، وإعداد تقرير شامل عن الأجهزة المطلوبة للمديريات والأدوات المطلوبة لإنجاح عمليات الربط.

وقد أشارت وزارة العمل، إلى أن المنصة الإلكترونية قد حققت 90% من أهدافها فى المحافظات التى تعمل من خلالها حاليا، من سهولة وتيسير الإجراءات، حيث أوضحت ردود أفعال الشركات والمقاولين أن المردود جيد جدا من البث التجريبى، موضحة أنها سهلت على الشركات إجراءات تسجيل عمالها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، حيث وفر الوقت والاجراءات عليهم، وذلك نتيجة لتصميم المنصة بشكل ميسر ومنظم، بحيث لا يواجه المقاولون أى صعوبة فى التسجيل، ولفتت إلى أنه وفقا لخطة وزارة العمل الموضوعة من المقرر أنه خلال الشهرين المقبلين على الأكثر أن يكون قد تم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وتحصل العمالة غير المنتظمة، على العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التى تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، هي: صرف 4 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة المسجلة على قاعدة البيانات، عيد أضحى وعيد الفطر، عيد العمال، المولد النبوى، والمنح الخاصة مثل: الزواج، المواليد، وفاة أقارب، وفاة العامل نفسه، بخلاف التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.