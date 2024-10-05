مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يقام، اليوم السبت، عدد من المباريات المهمة والقوية ضمن منافسات مختلف الدوريات والبطولات حول العالم، التي يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، بجانب مباريات الدوري السعودي.

الدوري الإنجليزي:

تقام، اليوم السبت، 7 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

ليفربول X كريستال بالاس:

كريستال بالاس ضد ليفربول وتنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

أرسنال Xساوثهامتون:

يلتقي فريق أرسنال مع نظيره ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة أرسنال وساوثهامبتون حصريًا على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد Xوولفرهامبتون:

يواجه فريق برينتفورد نظيره وولفر هامتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي ، وتذاع مباراة وولفرهامبتون وبرينتفورد حصريًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليستر سيتي X بورنموث:

يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره فريق بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، المكرمة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة بورنموث وليستر سيتي حصريًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي X فولهام:

كما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق فولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

وست هام يونايتد X إبسويتش تاون:

يلتقي فريق وست هام يونايتد مع إبسويتش تاون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة وتذاع مباراة وست هام يونايتد مع إبسويتش تاون على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إيفرتون Xنيوكاسل يونايتد:

تختتم مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي بمواجهة إيفرتون مع نيوكاسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة إيفرتون ونيوكاسل حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

تشهد منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإسباني اليوم السبت 5 مباريات على النحو التالي:

إسبانيول Xريال مايوركا:

يلتقي فريق إسبانيول نظيره ريال ماريوكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة إسبانيول وريال مايوركا حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي Xأوساسونا:

في حين يواجه فريق خيتافي نظيره أوساسونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X رايو فاليكانو:

يواجه فريق بلد الوليد نظيره رايو فلياكانو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ابوظبي، وتذاع حصريًا على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X سيلتا فيجو:

يلتقي فريق لاس بالماس نظيره فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ابوظبي، وتذاع مباراة لاس بالماس وسيلتا فيجو على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X فياريال:

تختتم مباريات اليوم بالدوري الإسباني بمواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الحادية، عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة ريال مدريد وفيا ريال حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

تقام اليوم السبت 3 مباريات في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإيطالي على النحو التالي:

أودينيزي ضد ليتشي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا ضد جنوى في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان ضد تورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مباريات الدوري الألماني:

وتشهد منافسات الجولة السادسة بالدوري الألماني 5 مباريات على النحو التالي:

بوخوم ضد فولفسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا

باير ليفركوزن ضد هولشتاين كيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن ضد فرايبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا

يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا على قناة beIN Sports HD 8

سانت باولي ضد ماينز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

تشهد منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي اليوم السبت 3 مواجهات على النحو التالي:

سانت إيتيان ضد أوكسير في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 4

ليل ضد تولوز في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN Sports HD 8

رين ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي:

تقام اليوم السبت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز، "دوري روشن" على النحو التالي:

النصر X العروبة:

النصر ضد العروبة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة النصر والعروبة حصريًا على قناة SSC1 HD

التعاون Xالفتح:

يواجه فريق الفتح نظيره فريق التعاون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة التعاون والفتح حصريًا على قناة SSC2 HD

الأهلي Xالهلال:

تختتم مبارايات اليوم بالدوري السعودي بقمة نارية تجمع بين الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع قمة الهلال والأهلي حصريًا على قناة SSC1 HD