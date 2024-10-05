وصول وزير الرياضة محافظة الغربية لافتتاحً العديد من المشروعات الرياضية والشبابية

وصل صباح اليوم السبت الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي محافظة الغربية لتفقد وافتتاح العديد منً المشروعات الشبابية والرياضية داخل المحافظة ، وكان في استقباله اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ و قيادات وزارة الشباب والرياضة .

وتشمل الجولة الافتتاحية والتفقدية الواسعة العديد من مراكز الشباب والأندية داخل المحافظة وتأتي الزيارة تزامنا مع احتفالات محافظة الغربية بانتصارات أكتوبر المجيدة كما توافق جولة الوزير احتفال المحافظة بعيدها القومي .

وزير الرياضة يتفقد ستاد القاهرة

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد قام بتفقد استاد القاهرة الدولى أمس الجمعة للاطمئنان على جاهزيته لمباراتي موريتانيا، والمقرر لها يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالمجموعة الثالثة بالفوز على كاب فيردي (3-0) وبوتسوانا (4-0)، في الجولتين الأولى والثانية ليحتلوا صدارة المجموعة بـ6 نقاط.



ورافق وزير الشباب والرياضة الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة علي المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المرتقبة أمام منتخب موريتانيا، متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في إحراز الفوز واستمرارهم في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، وليتمكنوا من قطع شوط كبير نحو التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب، قبل مباراة الجولة الرابعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن المقرر أن يخرج المنتخب الوطني لمواجهة موريتانيا على ملعب «شيخا ولد بيديا» في العاصمة نواكشوط، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.