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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وتداهم منازلهم

الاحتلال يعتقل شابين
الاحتلال يعتقل شابين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مدينة قلقيلية،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس حمد الله، وعبد الرحمن قشوع، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وقد استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أثناء محاولة اعتقاله، في قرية وادي الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي، أثناء عملية اعتقاله.

وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب أحمد مصطفى عوايصة من منزل ذويه في وادي الفارعة، بعد محاصرة المنزل، واقتحامه ومن ثم إصابته بعدة رصاصات.

وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل واعتقاله بعد إصابته.

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