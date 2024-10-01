الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السيسي لـ رئيس وزراء العراق: وقوف مصر مع ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.
 

الأوضاع الإقليمية الراهنة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب.

كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.

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تطرق الاتصال أيضا إلى العلاقات الثنائية، إذ أكد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك، واستنادا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين

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