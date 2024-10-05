السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة 9 أفراد جراء قصف إسرائيلي بمدينة بنت جبيل

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

أوضحت مستشفى صلاح غندور بمدينة بنت جبيل أن 9 أفراد من الطاقم الطبي تعرضوا لإصابات خطيرة إثر القصف الإسرائيلي للمنطقة.

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وبحسب"روسيا اليوم"، كشفت المستشفى في بيانها عن تعرض مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي صهيوني بعد تلقيه تحذيرا من العدو بإخلائه.
وأضاف، "هذا القصف نتج عنه إصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على إثر هذا الاعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى.
وذكر أن "إدارة المستشفى تشكر جميع من ساهم بإخلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني".
وقد أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، أمس الجمعة، مقتل عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.

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