إسرائيل تشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم

شنت إسرائيل، فجر اليوم السبت، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد دقائق من إنذار بإخلاء مبنى في برج البراجنة.



ووفقًا لما أوردته وكالة"سكاي نيوز عربية"، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، تحذيرا جديدا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور.

وقال الجيش الإسرائيلي، "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب.

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا جديدا بإخلاء مبنى في الشويفات حي الأمراء بمحافظة جبل لبنان.

وقد شهدت لبنان 3 غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت حي الأمراء في الشويفات، فجر السبت