الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في لبنان غير مقبول

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن عدد القتلى المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية "غير مقبول بالمرة.



ووفقًا لما أوردته وكالة"سكاي نيوز عربية"، أضاف دوجاريك، للصحفيين "يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى على الإطلاق.

وأعلنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول البلاد ردا على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على الدولة العبرية.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان بأن "أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة.