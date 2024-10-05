هل مات جورج قرداحي في غارة إسرائيلية على لبنان؟.. ابنة شقيقه تحسم الأمر (تفاصيل)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عدة تزعم وفاة جورج قرداحي الإعلامي اللبناني الشهير، داخل منزله بمنطقة الأشرفية في بيروت متأثرًا بغارات القصف الإسرائيلي التي شهدتها لبنان خلال الساعات الأخيرة الماضية، الأمر الذي أثار فزع جمهوره ومحبيه متسائلين عن حقيقة الأمر.

أول تعليق من جورج قرداحي بعد شائعة وفاته

سرعان ما خرج جورج قرداحي عن صمته لينفي بنفسه شائعة وفاته المتداولة، مشيرًا إلى أن كافة الأخبار التي أطلقها البعض حول وفاته كاذبة، حيث قال: "مثل هذه الشائعات تظهر بين الحين والآخر نتيجة مواقفي الوطنية والعربية، وتلك الأقاويل تأتي من بعض الجهات المغرضة التي تسعى للنيل مني بسبب دعمي المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتب للبنان في ظل الظروف الصعبة".

جورج قرداحي

واختتم قرداحي تصريحاته قائلًا: "هذه ليست المرة الأولى التي تطاردني فيها مثل هذه الشائعات، فقد تكررت على مر السنوات الخيرة الماضية، خاصًة مع تصدري المشهد الإعلامي".

ابنة شقيق جورج قرداحي تعلق على نبأ وفاته

في الوقت نفسه، نفت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق جورج قرداحي أنباء وفاته التي ترددت على ألسنة الكثيرين، مؤكدة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويتمتع بإجازة ترفيهية في إسبانيا، فيما أعربت عن استيائها الشديد من تداول مثل هذه الشائعة التي تسببت في قلق الأعائلة والأصدقاء.

كما أشارت إلى تلقيها اتصالات عدة من أصدقائه ومعجبيه للإطمئنان على حياته وحالته الصحية، ما دفعها لتوضيح الحقيقة للجميع مباشرة.

جورج قرداحي

هل اعتنق جورج قرداحي الإسلام؟

على صعيد آخر، لم يسلم الإعلامي جورج قرداحي من الشائعات طيلة الفترة الماضية، وخاصًة بالتزامن مع شن الكيان الصهيوني حربًا على لبنان، حيث طاردته منذ أيام قليلة شائعة تزعم اعتناقه الدين الإسلامي، الأمر الذي نفاه بنفسه في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أكد جورج قرداحي أن يفخر بدينه، كونه مسيحي ماروني، مشددًا على احترامه الكبير للإسلام ونبيه وآل بيته، مشددًا على أن التعايش والتفاهم بين الأديان هو الأساس، وكذلك أشار إلى أن الفرق بين المسيحي والمسلم يكمن في الأخلاق والإنسانية، مما يعكس فهمه العميق لقضايا المجتمع.

جورج قرداحي

وجاء بيان جورج كالآتي: "ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها علي هذه الشائعة .. فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج (من سيربح المليون) على محطة MBC.. وفي كل مرة كنت أنفي هذه الشائعة .. مرة جديدة اليوم أجد نفسي مضطرًا لنفيها بشكل قاطع .. لأنني مسيحي- ماروني، وافتخر بانتمائي الديني والطائفي".

جورج قرداحي عبر فيسبوك

واستكمل بيانه قائلًا: "ولكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق، والأدب، والإنسانية، والتقوى .. فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة عن محبة أو سوء نية أن يكفوا عن ذلك وشكرًا".