ضبط 13 قطعة سلاح ناري في حملة بسوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في سوهاج من ضبط عدد (13) قطعة سلاح ناري، في حملة أمنية.

وكانت المضبوطات عبارة عن ‏‏(2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش –8 فرد محلى– عدد من ‏الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهم ‏‏" لعدد 6 منهم معلومات جنائية").‏

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة ‏‏الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط ‏العناصر ‏‏الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى ‏‏جرائم السرقات.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود ‏لمكافحة جرائم الفساد بصوره ‏وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً ‏على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. ‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات ‏بمعاقبة متهم بالسجن ‏المشدد لمدة 5 ‏سنوات عما اسند اليه من اتهام ‏بالتعدى على ‏حرمة فتاة وتهديدها بان ‏اساء استخدام مواقع التواصل ‏الاجتماعى ‏للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام ‏المتهم ‏بالمصاريف الجنائية بالدعوى .‏

‏ أسندت النيابةالعامة للمتهم أنه ‏بدائرة قسم شرطة ‏الجيزة ، محافظة ‏الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة ‏‏بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها ‏المتحصلة من جريمة ‏التعدى على حرمة ‏الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً ‏بأمر ‏حملها على تقديم مبالغ مالية له ‏على النحو المبين بالاوراق ‏‏. ‏

واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ ‏حسابا خاص به على ‏الشبكة المعلوماتية ‏‏" تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب ‏‏جريمته ، كا تعدى على حرمة الحياة ‏الخاصة للمجنى عليها ‏بأن التقط ونقل ‏من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان ‏خاص ‏بغير رضاءها على النحو المبين ‏بالأوراق وتعمد إزعاج ‏ومضايقة المجني ‏عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة ‏الاتصالات ‏‏.‏