لهيب وراء النوافذ الموصدة.. رضيع يُفارق الدنيا على يد الاستهتار

لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة بسبب فوهة نار وُضع فيها باستهتار، لم ينطق الصغير سوى بأنينٍ مكتوم، فلم يكن لسانه قد اشتد بعد ليُطلق زفرات الشكوى والتذمر.

رحل الرضيع إلى دار الحق، ولكنه ترك شعور المرارة يُلاحق أمه المُستهترة إلى الأبد، فإهمالها هو من دون بحروفٍ غليظة كِلمة الختام في رحلته القصيرة للغاية مع الدُنيا.

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تأتينا القصة البشعة من ولاية إلينوي الأمريكية التي ألقت فيها الشرطة يوم 16 سبتمبر الجاري القبض على الشابة أندريا لونكسفورد – 25 سنة بعد أن وُجه لها الاتهام بالتسبب في وفاة رضيعها.

الإهمال والجفاف يفتكان بضحية الأم المُستهترة

وبحسب تقارير محلية فإن المُتهمة تركت ابنها الرضيع جايسون لونكسفورد الذي كان يبلغ من العُمر شهراً واحداً وحيداً داخل سيارة مُوصدة النوافذ والأبواب دون تهوية أو تكييف لفترة ليست بالقصيرة.

وذكرت مجلة بيبول الأمريكية أن الطفل فارق الدُنيا بعد أن حاصرته درجة الحرارة المُرتفعة، وتسببت الأجواء في مُعاناته من جفافٍ حاد.

وفي يوم الواقعة تلقت الشرطة بلاغاً بشأن وجود حالة وفاة لرضيعٍ، وحينما وصل رجال السلطة العامة لمكان البلاغ أبصروا الرضيع بعد أن فقد القدرة على التنفس.

وأكد جِد الطفل أنه لا يعرف كم الوقت الذي مكثه الرضيع المسكين داخل السيارة الحارة دون طعام أو شراب، ولا يعلم بالضبط توقيت الوفاة.

وألقت الشرطة القبض على الأم المُتهمة بالإهمال، وتم نقلها لمقر الاحتجاز تمهيداً لعرضها على المحكمة.

الطفل الرضيع مع جِده وجِدته

عقار الكوكايين يصنع المأساة

ونقل تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحاً لجد الطفل (والد الأم) أكد فيه أن تتبع مسار ابنته، وساهم ذلك في العثور على حفيده بعد أن توقف عن التنفس.

وحينما وصل المُسعفون إلى مكان البلاغ شاهدوا الطفل مُلقى على الأرض العشبية، وحاولوا إنعاشه وإعادته للحياة، قبل أن يرفعوا الراية البيضاء ويُعلنوا وفاته.

وأكد التقرير أن رجال الشرطة عند وصولهم لمكان البلاغ شاهدوا الأم وهي تتصرف بهيستيرية، وخضعت لفحص تعاطي المُخدرات، وخرجت النتائج إيجابية بخصوص تعاطي مُخدر الكوكايين.

وقال الجِد أندرو أن ابنته تجاهلت رسائله في اليوم الذي سبق إخبارها إياه بأن رضيعها توقف عن التنفس