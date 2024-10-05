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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طارق السيد: هذا سر تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن التركيز سر تتويج القلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

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وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التركيز كان عنوان معسكر نادي الزمالك قبل السوبر الإفريقي ولذلك نجح الفريق في حصد اللقب وأتمنى أن يغلق اللاعبين والجهاز الفني صفحة البطولة من أجل الاستعدادا للسوبر المحلي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك حصلوا على راحة سلبية بعد الفوز بالسوبر الإفريقي وهذا الأمر سيساعدهم خلال الفترة المقبلة والجهاز الفني يجب عليه أن يمنح اللاعبين دفعة معنوية جديدة قبل لقب السوبر الإفريقي".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، حيث توج باللقب الخامس في تاريخه، وذلك بعد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

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