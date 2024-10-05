السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وكيل القندوسي السابق: "اللاعب حاقد على الأهلي"

القندوسي
القندوسي

أكد جعفر نيساني، وكيل أحمد القندوسي، أن هناك حقد من اللاعب تجاه الأهلي،  بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ضد القلعة الحمراء.

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وكان القندوسي قد صرح بالأمس عبر أحد البرامج الرياضية، أن هناك العديد من الصفقات فشلت بسبب تعامل النادي الأهلي مع وكلاء لاعبين بعينهم.

وقال جعفر نيساني في تصريحات تلفزيونية منذ قليل: "بالتأكيد، يوجد حقد وكارهية من القندوسي للنادي الأهلي لأنه لم يحصل على فرصته".
وتابع وكيل القندوسي السابق: "القندوسي مسؤول عن كلامه، يتحدث عن نادي كبير مثل الأهلي، أنا خارج الموضوع".
وأردف: "كنت وكيله من قبل سنة وأكثر، القندوسي يكذب لأنه لم ياخذ فرصته كلامه ليس مبني على أساس واحترام".

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