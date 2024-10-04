لتطبيع مستويات السكر.. عليك بتنظيم وجبة الإفطار

يتيح لك تطبيع مستويات السكر في الدم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن تحقيق هذا التطبيع من خلال ممارسة التمارين البدنية الكافية واتباع نظام غذائي جيد التنظيم طوال اليوم.

وعلى وجه الخصوص، يوصي الأطباء بتنظيم وجبة الإفطار بشكل صحيح، بما في ذلك البروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة (الألياف)، حسبما ذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا نقلاً عن بيانات من البوابة اليونانية Pronews.gr. قام أطباؤها الخبراء بتسمية المنتجات المثالية للإفطار لتطبيع مستويات السكر.

الأفوكادو

استهلاكه يزود الجسم بتلك الدهون الصحية والألياف الضرورية للغاية خلال الوجبة الأولى، وبفضل هذه المكونات، يبقى الشعور بالشبع لفترة أطول ولا يتقلب مستوى السكر لديه من هذه الوجبات الخفيفة الإضافية.

وأوضح الخبراء أن الدهون الموجودة في الأفوكادو تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

دقيق الشوفان (الحبوب الكاملة)

يحتوي الشوفان على ألياف البيتا جلوكان، التي تعمل على إبطاء عملية الهضم، مما يطيل أيضًا الشعور بالشبع ويمكنك إضافة التوت والخضروات والفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى دقيق الشوفان - وهذا بالإضافة إلى ذلك يزود الجسم بالمواد المغذية، مما يطيل فترة الشبع بشكل أكبر.

الكاكاو

لتطبيع مستويات السكر، يجب أن تستهلك بشكل صارم غير محلى، ولقد ثبت أن مسحوق الكاكاو الخالي من السكر له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، وأشار الخبراء إلى أن المنتج يحتوي على مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تحسن حساسية الأنسولين.