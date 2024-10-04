قائمة منتخب إيطاليا لخوض مباراتين بدوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب إيطاليا بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي لخوض مباراتين خلال شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبي بلجيكا والكيان الصهيوني.

وأعلن سباليتي قائمة إيطاليا المستدعاة لخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية حيث شهدت القائمة انضمام الثنائي الشاب نيكولو بيسيلي ودانييل مالديني من روما ومونزا، لأول مرة إلى قائمة المنتخب الوطني، بينما غاب فيديريكو كييزا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع ليفربول.

ويحتل منتخب إيطاليا، صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 6 نقاط.

قائمة منتخب إيطاليا..

حراسة المرمى: دوناروما (باريس سان جيرمان)، فيكاريو (توتنهام)، دي جريجوريو (يوفنتوس).

خط الدفاع: باستوني (إنتر)، بونجورنو (نابولي)، كالافيوري (أرسنال)، جابيا (ميلان)، أوكولي (ليستر سيتي)، كامبياسو (يوفنتوس)، بيلانوفا (أتالانتا)، ديماركو (إنتر)، دي لورينزو (نابولي)، أودوجي، (توتنهام).

خط الوسط: تونالي (نيوكاسل)، ريتشي ( تورينو )، فاجيولي (يوفنتوس)، فراتيسي (إنتر)، بيليرجيني (روما)، بيسيلي (روما).

الهجوم: ريتيجي (أتالانتا)، راسبادوري (نابولي)، كين (فيورنتينا)، مالديني (مونزا).