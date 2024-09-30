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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك مونزا

نابولي ومونزا
نابولي ومونزا

 استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه المريح على ضيفه مونزا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2024-2025.

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بوليتانو وكفاراتسيخيليا يقودان نابولي للفوز

افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من خط الوسط، تلاها هدف تعزيز الفارق الذي جاء عن طريق النجم الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا في الدقيقة 33، بعد هجمة مرتدة سريعة.

 

 نابولي سيطر على مجريات المباراة وفرض إيقاعه منذ البداية، مستغلاً ضعف دفاعات مونزا.

نابولي في القمة ومونزا يتعثر

 

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 13 نقطة من أصل 6 مباريات، محققاً 4 انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة، ليقفز إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتاً. في المقابل، تراجع فريق مونزا إلى المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط فقط، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري، مكتفياً بثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

آمال نابولي في المنافسة

يعزز هذا الانتصار آمال نابولي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، الذي حققه في الموسم الماضي، حيث يقدم الفريق أداءً قوياً هذا الموسم تحت قيادة مدربه رودي غارسيا، ويواصل بناء زخم قوي في مشوار الدفاع عن اللقب.

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