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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم HD بدون تقطيع

البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم HD بدون تقطيع

البث المباشر مشاهدة
البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان يلا شوت

البث المباشر مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم HD بدون تقطيع ، يستعد عشاق كرة القدم لحدث مثير حين يستضيف آرسنال نظيره باريس سان جيرمان على ملعب الإمارات في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025. تُعتبر هذه المواجهة واحدة من أبرز اللقاءات في البطولة، حيث تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا عريقًا وطموحات كبيرة في السعي نحو اللقب.

بدأت رحلة آرسنال في دوري الأبطال بشكل غير مُرضٍ، حيث تعادل الفريق سلبياً مع أتالانتا في المباراة الأولى خارج الديار. هذا التعادل أثار الكثير من التساؤلات حول مستوى الفريق، ولكن كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا عازمة على تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة أمام أحد أبرز الفرق في أوروبا.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بعد تعادل مخيب للآمال أمام ريمس، مما زاد من الضغوطات على الفريق وخصوصاً على مدربه لويس إنريكي. وقد جاء قرار إنريكي باستبعاد اللاعب عثمان ديمبلي لأسباب تأديبية ليزيد من التحديات التي تواجه الفريق قبل هذه القمة المرتقبة. لا شك أن غياب ديمبلي، أحد أبرز نجوم الفريق، سيؤثر على أداء باريس، مما يجعل الآمال معقودة على بقية اللاعبين لتقديم أداء مميز.

تجذب هذه المباراة الأنظار ليس فقط بسبب الأسماء الكبيرة التي تلعب فيها، ولكن أيضًا بسبب الأهمية الكبيرة للنقاط في مشوار الفريقين في البطولة. سيتابع الجمهور حول العالم هذه المواجهة المثيرة، والتي تُبشر بالكثير من الإثارة والتشويق.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم

حصلت قنوات بي إن سبورت على حقوق بث منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستحتاج إلى اشتراك خاص لمتابعة المباريات عبر شاشتها.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستكون القناة الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم هي beIN Sports HD 1 المشفرة.

ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات أجنبية متوفرة على أقمار صناعية غير عربية، أمثال "BTV Action، Digi Sport 1 HD Romania، Cosmote Sport 2 HD".

تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم

يمكنك متابعة القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024-25 عبر الأقمار الصناعية المختلفة عن طريق الترددات الآتية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان اليوم

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
beIN SPORTS 1 HDسهيل سات11013 أفقي275002/3
نايل سات10810 أفقي275002/3
Cosmote Sport 2 HDEutelsat W112399 أفقي275003/4
BTV ActionEurope*Star 111468 عمودي300003/4
11673 عمودي300003/4
Eutelsat W211471 عمودي300003/4
Hellas Sat 212688 أفقي300003/4
Digi Sport 1 HD RomaniaThor 2/311823 أفقي300003/4
12607 أفقي275003/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم

لمشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هناك طريقتان، الأولى هي تطبيق تود "TOD"، والثانية خدمة بي إن كونكت "beIN CONNECT".

معلق مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-25

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-25 للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024-25

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان هو الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 على ملعب الإمارات، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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