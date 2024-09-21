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السبت 21 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يوفنتوس يستضيف نابولي الليلة في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي

يوفنتوس ونابولي
يوفنتوس ونابولي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية أمام نابولي مساء اليوم السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم 2024-2025.

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يدخل يوفنتوس المباراة بعد تعادل سلبي مخيب أمام إمبولي في الجولة الرابعة، بينما نجح نابولي في تحقيق فوز ساحق على كالياري برباعية نظيفة في ذات الجولة.

 ويسعى الفريقان لمواصلة مشوارهما نحو القمة، حيث يحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 8 نقاط، في حين يأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت إيطاليا، وستُنقل عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1، حيث سيتولى المعلق حازم عبد السلام نقل أحداث اللقاء للجماهير.

تعد هذه المباراة مواجهة حاسمة في صراع المنافسة على المراكز الأولى، مع توقعات بأن يشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين اللذين يسعيان لتعزيز موقعهما في ترتيب الدوري.

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