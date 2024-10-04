ضبط 8 مُتورطين في جريمة سرقة في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (8 أشخاص "لإثنين منهم ‏معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة مبلغ مالى.‏

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وجاء ذلك عقب إستيقاف سيارة بها شخصين والتعدى عليهما بدائرة ‏قسم شرطة الجيزة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى ‏المستولى عليه.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها ‏لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط ‏العناصر ‏الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى ‏‏جرائم السرقات.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره ‏وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. ‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات ‏بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 ‏سنوات عما اسند اليه من اتهام ‏بالتعدى على حرمة فتاة وتهديدها بان ‏اساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ‏للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام ‏المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى .‏

‏ أسندت النيابة العامة للمتهم أنه ‏بدائرة قسم شرطة الجيزة ، محافظة ‏الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة ‏بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها ‏المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة ‏الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً ‏بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له ‏على النحو المبين بالاوراق . ‏

واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ ‏حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية ‏‏" تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب ‏جريمته ، كا تعدى على حرمة الحياة ‏الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل ‏من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان ‏خاص بغير رضاءها على النحو المبين ‏بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني ‏عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة ‏الاتصالات .‏