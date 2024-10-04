ما هي الأطعمة التي تحتوي على السكر من الأفضل تجنبها؟

صرحت خبيرة التغذية ناتاليا بافليوك في مقابلة مع راديو 1 أن السكر في حد ذاته ليس منتجًا ضارًا بشكل حصري، وليست هناك حاجة حقيقية لإزالته تمامًا من نظامك الغذائي.

وقالت الطبيب: "لا يمكننا أن نقول إنه يجب التخلي عنه تماما، لكن استهلاكه يجب أن يكون محدودا".، ووفقا لها، هناك كمية مقبولة من السكر يوميا ولا تزيد عن 10٪ من إجمالي النظام الغذائي (من الناحية المثالية، لا تزيد عن 5٪).

وعلى سبيل المثال، إذا نظرت إلى نظام غذائي متوسطه 2000 سعرة حرارية، فإن 10٪ ستكون 200 سعرة حرارية، وهو ما يعادل 50 جرامًا من الكربوهيدرات، وهو مقدار السكر النقي الذي يمكنك استهلاكه يوميًا، واقترحت ناتاليا بافليوك أن الهدف المرغوب فيه أكثر هو 25 جرامًا.

ونبهت خبيرة التغذية إلى أن العديد من الأشخاص عند تناول السكر يتعرضون لزيادة في الشهية، مما قد يؤدي إلى تعاطي الطعام وما يرتبط به من اضطرابات مثل الوزن الزائد والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وفي الوقت نفسه، يمكن احتواء السكر كمادة مضافة أو حافظة في عدد كبير من المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر، وليس فقط في الحلويات والحلويات الواضحة.

وأشارت إلى أن فئة الحلويات تشمل المنتجات التي يزيد فيها محتوى السكر في السعرات الحرارية عن 6٪، وأكثرها ضرراً هي منتجات الحلويات الجاهزة، والوجبات السريعة، التي تحتوي بالإضافة إلى السكر أو بدائله على نكهات صناعية ومواد حافظة وأصباغ ومن الأفضل تجنب هذه الأطعمة التي تحتوي على السكر.

لا يوجد بديل صحي كامل للسكر

ولا يوجد بديل صحي كامل للسكر، وبدلا من الحلويات الجاهزة من الأفضل استخدام الفواكه والتوت، وقالت المختصة :"بعدها، من حيث الضرر، تأتي الفواكه المجففة والعصائر، تليها المربيات والكومبوت".