لهذا السبب.. طبيبة تحذر من تناول الأرز الأبيض

أوضحت أخصائية الغدد الصماء ناتاليا لازورينكو من الذي لا ينبغي عليه تناول الأرز الأبيض، ويجب على البعض تجنب تناول الأرز الأبيض لما له من آثار ضارة على الجسم، وتحدثت عن خطورة هذا المنتج بالنسبة لهم في تعليق على بوابة Pravda.ru.

ولا ينصح باستخدام الأرز الأبيض المصقول للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات أو مرض السكري أو السمنة أو ما قبل السمنة، وحذرت الخبيرة من أن مثل هذا الأرز يزيد بشكل حاد من مستوى الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى اضطراب التمثيل الغذائي.

وأضافت لازورينكو أن المعالجة التي يتعرض لها هذا الأرز تحرمه من قشرته التي تحتوي على الألياف والمواد المغذية ونتيجة لذلك، فإنه يتحول إلى مصدر مشبع للغاية من النشا - الكربوهيدرات، والتي، عند طهيها وساخنة، يتم امتصاصها بسرعة كبيرة وتثير على الفور إطلاق كميات كبيرة من الجلوكوز في الدم.

بدلاً من الأرز الأبيض، الذي يتم طهيه بشكل مفرط، يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي والغدد الصماء تناول الأرز البني وهو غير مصقول ولا يفقد الألياف.

وذكّرت الطبيبة بأن الألياف تحتاج إلى وقت طويل لتتم معالجتها عن طريق الجهاز الهضمي ولا تسبب تقلبات حادة في مستويات السكر؛ علاوة على ذلك، فهو يساعد على تقليله.