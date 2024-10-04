تغييرات تظهر قبل وقت قصير من ظهور السرطان

أبلغ عالم الأورام إيفان كاراسيف، أن هناك ما يقرب من 95٪ من الأورام الخبيثة هي أورام حميدة متدهورة، وتعتبر هذه التغيرات في الجسم التي تسبق السرطان وفقا لأخصائي الأورام، فإن أخطر ورم غدي يظهر هذا التكوين قبل وقت قصير من سرطان القولون والمستقيم.

والورم الغدي هو مقدمة لسرطان القولون، وقال الطبيب إن إزالة مثل هذا الورم في الوقت المناسب يساعد في كثير من الحالات على تجنب المرض.

وأشار كاراسيف إلى أن الفحوصات الوقائية تساعد في تحديد تلك التغيرات المزعجة في الجسم التي تسبق تطور السرطان وعلى وجه الخصوص، من الممكن تجنب حدوث سرطان القولون عن طريق إجراء تنظير القولون، وبعد 45 عامًا، يجب إجراؤه على فترات زمنية معينة وتتيح مثل هذه الفحوصات تحديد الأورام والأورام الحميدة التي يحتمل أن تكون خطرة في الأمعاء وإزالتها.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف كاراسيف أنه من المهم للغاية زيادة مقاومتك للتوتر، وتجنب التوتر إن أمكن، وتأثيرها على الجسم هو عامل آخر في القابلية للإصابة بالسرطان.

ومع الإجهاد المزمن، يفقد الشخص نومه الطبيعي، ولا يستطيع الاسترخاء، وغالبا ما يبدأ في تناول الطعام بشكل سيئ، ويميل إلى عدم النشاط، والعزلة، ويتنفس القليل من الهواء النقي وكل هذا يمكن أن يصبح بيئة خصبة لتطوير عملية خبيثة.