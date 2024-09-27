حسام موافي يكشف سبب سرعة ضربات القلب (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مريض الضغط أكثر من يشعر بسرعة ضربات القلب خاصة حينما يصعد السلم، مشددا على أن القلب يحتوي على بؤرة كهربية تؤدي لانقباضه في شكل الضربات، وأن تلك البؤرة تنتج نحو 60 إلى 90 صدمة في الدقيقة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد: "القلب يستجيب لبؤر الكهرباء السريعة، لافتا إلى أن كهرباء القلب الآن أصبح تخصصًا في كلية الطب.

وأشار إلى أن أن سرعة ضربات القلب تضخ دماء أقل، وهناك بؤرة ثانية قد تحتاج للكي، بسبب إنتاجها 200 صدمة في الدقيق، موضحا أن سبب تسارع ضربات القلب، قد يكون لخلل في نظام كهرباء القلب.

طبيعة عمل القلب

أكد حسام موافي، أن القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكنه يتعرض أحيانا لاضطرابات ناتجة عن النرفزة والانفعالات؛ ما يسبب تسارعًا في ضرباته.

يزعم بعض الخبراء أن مضاعفات أمراض القلب وليس المرض نفسه، هي التي تسبب أغلب المشاكل المرتبطة بهذه الحالات.

وبحسب مجلة "ذا تايم"، يعتبر اعتلال عضلة القلب الضخامي، وهو حالة وراثية في المقام الأول تؤدي إلى سماكة جدران القلب - وتحديدًا البطين الأيسر، وهو الغرفة التي تضخ الدم من القلب إلى الشريان الأورطي.

ووفقًا لجمعية اعتلال عضلة القلب الضخامي، فإن اعتلال عضلة القلب الضخامي هو أكثر حالات القلب الوراثية شيوعًا، حيث يصيب واحدًا على الأقل من كل 500 بالغ - وربما أكثر، نظرًا لأن ما يصل إلى نصف جميع الأشخاص المصابين بالاضطراب لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة للغاية، ولا يتم ملاحظتها.



وأفادت جمعية القلب الأمريكية أن حوالي ثلثي أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب الضخامي لديهم سماكة كبيرة في عضلة القلب لدرجة أنها تعيق تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي، ويُطلق على هذا، اعتلال عضلة القلب الضخامي الانسدادي.

ويعد هذا النوع من الانسداد هو السبب وراء العديد من المضاعفات الأكثر إزعاجًا وتهديدًا للحياة لمرض اعتلال عضلة القلب الضخامي، وفي حالة اعتلال عضلة القلب الضخامي غير الانسدادي، قد تعني العضلات الأكثر سمكًا أن البطين أقل قدرة على ضخ الحجم الطبيعي من الدم، ولكن الدم قادر على التحرك داخل وخارج البطين دون عوائق.



ويعاني معظم الأشخاص المصابين بالنوع غير الانسدادي من المرض من أعراض أخف وخطر أقل للوفاة مقارنة بأولئك المصابين بالنوع الانسدادي. بعبارة أخرى، من المرجح أن يكون لديهم عدد أقل من المضاعفات لمرضهم، وإن لم تكن معدومة بأي حال من الأحوال.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك نظرة على ما يجب معرفته عن بعض مضاعفات اعتلال عضلة القلب الضخامي شيوعًا، وهو الرجفان الأذيني.